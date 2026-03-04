مجدي عبد الغني: سأبقي على إمام عاشور وأطالب برحيل كامويش لو كنت رئيسا للأهلي

كشف مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، عن أهم قرارات سيتخذها في حالة لو كان رئيسا للنادي الأهلي لمدة موسم واحد، قائلا :سأقوم بتنقية ناس لإدارة النادي بعيدا عن مصالح شخصية معهم، وسأعتمد على الأكفأ".

وقال مجدي عبد الغني، خلال لقاء له لبرنامج "ورا الشمس"، عبر فضائية "الشمس"، أنه سأتخذ قرار لو كنت رئيسا للأهلي برحيل اللاعب الجديد كامويش وسأبقي على إمام عاشور.

وكشف أن سبب رحيله عن الأهلي يعود جزئيًا إلى أن مدرب الفريق في تلك الفترة لم يكن مقتنعًا بما قدمه على أرض الملعب، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوة الاحتراف في الخارج.