واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد

أفادت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" السعودية، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة اللبنانية رسمياً بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن واشنطن أشارت إلى أن هؤلاء يشتبه في دخولهم البلاد بصفة دبلوماسية.

ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية في بيروت

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الأربعاء، أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا طريق المطار في بيروت، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي قصف سيارتين في المنطقة نفسها. وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف ما وصفه بـ"مسلح" في بيروت.