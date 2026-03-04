قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممدوح عباس يكشف تفاصيل منصبه الجديد في الزمالك

كشف ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، عن دوره بعد ما تم تعيينه رئيس شرفي للنادي، حيث أكد إن المنصب مش تنفيذي، لكن ممكن يسألوه عن المشورة، ومجلس الإدارة هو المسؤول عن كل شيء.

وكتب عباس على حسابه الشخصي على فيس بوك: “الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك مش منصب تنفيذي، ممكن يسألوني عن المشورة، لكن المسؤول الأول هو مجلس الإدارة المنتخب”.


قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.

واعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة.

ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار.

كما يتمنى مجلس الإدارة لـ ممدوح عباس دوام التوفيق والسداد والصحة.

