تحت أنظار مرموش.. مانشستر سيتي يتعادل 2-2 مع نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة 29 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية مانشستر سيتي كل من أنطوان سيمينو ورودري في الدقيقتين 31، 64.

فيما جاءت ثنائية نوتنجهام عن طريق مورجان جيس وايت وإليوت أندرسن في الدقيقتين 56، 76.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ريان آيت نوري – مارك جيهي – روبن دياس – ماتيوس نونيز.

خط الوسط: رودري – فيل فودين – برناردو سيلفا – ريان شرقي.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند – أنطوان سيمنيو.

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريق مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة بفارق 7 نقاط عن آرسنال المتصدر مع مباراة مؤجلة له، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة.