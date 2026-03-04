ممدوح عباس بعد منحه الرئاسة الشرفية: مجلس الإدارة المسؤول الأول عن الزمالك

علق ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي الزمالك عن طبيعة دوره بعد إعلان نادي الزمالك منحه الرئاسة الشرفية.

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: "أريد أن أوضح أن الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك ليست بمنصب تنفيذي، قد يسألونني المشورة، ولكن يبقى المسؤول الأول عن النادي وسياساته واستراتيجياته مجلس الإدارة المنتخب، وهذا للتوضيح".



يأتي ذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، تقديرًا لما قدمه ويقدمه من دعم متواصل ومساندة صادقة للنادي خلال رحلة من العطاء المتواصل، وإسهامات واضحة ومواقف مشرفة تزيد على نصف قرن، بما يعكس انتماءً صادقًا وحرصًا دائمًا على رفعة كيان الزمالك العظيم.

واعرب مجلس إدارة النادي عن خالص تقديره واعتزازه بهذه الجهود، مُثمنًا ما بذله من عطاء مخلص، بما يُسهم في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره العريضة.

وأكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يأتي في إطار حرص النادي على تكريم رموزه المخلصين، الذين كان لهم دورٌ بارزٌ في مسيرة النادي ودعم النجاح والاستقرار.