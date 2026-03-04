قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
القبض على سائق حنطور تحرش بفتاة أجنبية فى الأقصر
أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران

ستارمر
ستارمر
محمد على


دافع رئيس الوزراء البريطاني  كير ستارمر اليوم الأربعاء عن طريقة تعامله مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بعد أن شن الرئيس دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على الزعيم البريطاني بسبب رفضه المبدئي السماح للأمريكيين باستخدام القواعد الجوية البريطانية.

وقال ستارمر أمام البرلمان: "الطائرات الأمريكية تعمل انطلاقاً من قواعد بريطانية.. هذه هي العلاقة الخاصة في الواقع".

وأضاف: "تقوم الطائرات البريطانية بإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ لحماية أرواح الأمريكيين في الشرق الأوسط في قواعدنا المشتركة.. هذه هي العلاقة الخاصة في العمل، حيث نتبادل المعلومات الاستخباراتية كل يوم للحفاظ على سلامة شعبنا".

وأضاف: "إن التمسك بآخر كلمات الرئيس ترامب ليس هو العلاقة الخاصة".

ووصف ترامب العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنها "ليست كما كانت عليه في السابق" في مقابلة نُشرت اليوم الثلاثاء.

وبعد ساعات، صعّد من انتقاداته قائلاً: "هذا ليس ونستون تشرشل الذي نتعامل معه".

وقال وهو يجلس بجوار المستشار الألماني فريدريش ميرنس في البيت الأبيض: "لقد كانت المملكة المتحدة غير متعاونة للغاية".

وتابع: "أنا لست راضياً عن المملكة المتحدة. لقد استغرق الأمر منا ثلاثة أو أربعة أيام لنعرف أين يمكننا الهبوط".

وأثار ستارمر - الذي صرح أمام البرلمان يوم الاثنين بأن حكومته "لا تؤمن بتغيير الأنظمة من السماء" - غضب ترامب برفضه في البداية أي دور في حرب واشنطن مع إيران.

ووافق لاحقاً على طلب الولايات المتحدة باستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدد ومحدود".

ونسج ستارمر علاقة ودية مع ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، والذي حظي بزيارة دولة ثانية غير مسبوقة إلى بريطانيا العام الماضي.

