مصر الوجهة الآمنة.. نواب: الإبقاء على إرشادات السفر إلى القاهرة يحمل دلالات قوية وسط إقليم مشتعل

وكيل دفاع النواب لـ "صدى البلد": نجاح الدبلوماسية المصرية فى الإبقاء على إرشادات السفر دليل على مكانتها في قلب العالم

في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، أثبتت الدبلوماسية المصرية قدرتها على إدارة الأزمات والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وهو ما تجلى في قرار عدد من الدول الغربية بالإبقاء على إرشادات السفر الخاصة بمصر دون تعديل، رغم الاشتباكات والتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.



وأكد نواب أن هذه الخطوة تأتي كدليل واضح على الثقة الدولية بمكانة مصر وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، وتعكس نجاح السياسات الخارجية المصرية في تعزيز صورة الدولة الآمنة والمستقرة.

النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أكد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نجاح الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على مستوى إرشادات السفر لمصر قبل التصعيد العسكري الأخير يعكس مكانة مصر في قلب العالم، ويجعلها واحة للأمن والأمان.

وأشاد بدور القيادة السياسية في إدارة هذا الملف، مشيرًا إلى أن مصر قلب العروبة النابض وذات رؤية ثاقبة في جميع الصراعات الإقليمية والدولية، وأن ثقة الدول فيها ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة نجاحات متراكمة عبر عقود من النزاعات الدولية.

من جانبه، أوضح النائب أحمد علاء فايد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عدم تعديل إرشادات السفر يدل على أن مصر لم تتأثر أمنيًا بالأحداث الجارية، وأن مؤسساتها قادرة على إدارة التحديات الإقليمية بكفاءة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس احترافية السياسة الخارجية المصرية ويطمئن قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار، في ظل حالة التوتر التي تعيشها بعض دول المنطقة.

كذلك، قال النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار الدول في الإبقاء على إرشادات السفر لمصر دون تعديل يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في استقرار الدولة وكفاءة مؤسساتها، ويعكس إدراك المجتمع الدولي لجهود مصر في تأمين حدودها والحفاظ على استقرارها الداخلي، وهو ما ينعكس إيجابًا على قطاعات مثل السياحة والاستثمار.

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن تكثيف اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة، للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار في مصر وعدم وجود حاجة لإجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة أن هذه التحركات أسفرت عن الإبقاء على إرشادات السفر الصادرة عن دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، حيث نشر الجانب الأمريكي في 3 مارس تحديثًا يُبقي على مستوى الإرشادات السابقة قبل التصعيد العسكري الأخير، وهو ما يعكس تقديرًا دوليًا لحالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها البلاد رغم التحديات الإقليمية المحيطة.