الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، أن سفينة تابعة لسلاح البحرية تمكنت من اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، في أحدث تطور أمني على الجبهة الشمالية.

وأوضح البيان أن عملية الرصد والمتابعة جرت فور اكتشاف الهدف الجوي، قبل أن تنفذ القطعة البحرية عملية الاعتراض بنجاح، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأشار الجيش إلى أن أنظمة المراقبة التابعة له رصدت الطائرة المسيّرة في مراحل مبكرة من تحليقها، ما أتاح التعامل معها بسرعة ووفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

ولفت إلى أن سلاح البحرية لعب دورًا مباشرًا في عملية الاعتراض، في إطار الجاهزية المتواصلة لمختلف أفرع الجيش لمواجهة أي تهديدات محتملة، سواء برية أو بحرية أو جوية.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات مستمرة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث شهدت الأشهر الماضية تبادلًا لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب ضربات جوية متفرقة.

ويقول مراقبون إن وتيرة استخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات الإقليمية تصاعدت بشكل ملحوظ، نظرًا لقدرتها على تنفيذ مهام استطلاعية أو هجومية بكلفة أقل مقارنة بالوسائل التقليدية.

ولم يحدد البيان الجهة المسئولة عن إطلاق الطائرة المسيّرة، كما لم يكشف عن طبيعة حمولتها أو الهدف المحتمل منها.

واكتفى بالتأكيد على أن الحادثة قيد الفحص، وأن المؤسسة العسكرية ستواصل متابعة التطورات وتقييم الموقف الأمني وفق المستجدات الميدانية.

ويُعد اعتراض الأهداف الجوية عبر وحدات بحرية خطوة تعكس تكامل منظومات الدفاع لدى الجيش، خاصة في المناطق الساحلية التي قد تشكل مسارًا محتملاً للطائرات المسيّرة أو الصواريخ قصيرة المدى.

كما يؤكد هذا التطور استمرار حالة الاستنفار على الجبهة الشمالية، في ظل مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى تصعيد أوسع.

في المقابل، لم تصدر تعليقات فورية من الجانب اللبناني بشأن الحادثة.

ويترقب المتابعون ما إذا كانت هذه الواقعة ستؤدي إلى ردود فعل إضافية أو ستبقى ضمن إطار التوترات المحدودة التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.

ويؤكد محللون أن الحفاظ على قنوات الاتصال غير المباشرة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية، يبقى عاملًا مهمًا في منع توسع دائرة المواجهة، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية المعقدة والتوترات المتشابكة في أكثر من ساحة.



