تحقيقات وملفات

من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية

رنا أشرف

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء داخل إحدى العمارات السكنية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وأظهر الفيديو نشوب مشاجرة بين أحد السكان وصاحب محل بالمنطقة، وذلك على خلفية خلاف نشب بسبب وضع طعام للقطط في محيط العقار.

ووفقًا لما تضمنه المقطع المتداول، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين الأطراف المعنية، قبل أن تتطور إلى اشتباك وتبادل للاتهامات، وسط محاولات لاحتواء الموقف. كما تضمن الفيديو مشاهد تعدٍ وتهديد، ما دفع عددًا من رواد مواقع التواصل إلى التعبير عن استيائهم من تصاعد الخلاف بهذا الشكل.

من جانبه، توجه الطرف المتضرر إلى الجهات المختصة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني

قال المعتدى عليه في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» إن الواقعة بدأت أثناء نزوله لأداء صلاة الظهر، حيث لاحظ وجود عدد من القطط بجانب العقار، فصعد إلى شقته لإحضار بعض الطعام لها، مؤكدًا أنه حرص على عدم وضع الطعام أمام مدخل العمارة أو أمام السوبر ماركت المجاور، ووضعه داخل كيس في مدخل العقار حتى لا يسبب إزعاجًا لأحد.

وأضاف أنه فوجئ بأحد جيرانه يطلب منه إزالة الطعام بحجة أن المكان ليس ملكه، موضحًا: «أكدت له أنني لا أضر أحدًا، لكنه بدأ يتحدث معي بأسلوب غير لائق، وطلب مني الصعود إلى شقتي، ووجّه لي إهانات دون مبرر».

وتابع: «الموقف تطور سريعًا، وبدأ يهددني بالاعتداء عليّ، وكان يقترب مني في محاولة لتخويفي، مهددًا بإحضار أشخاص آخرين للتعدي عليّ وعلى أسرتي».

وأشار إلى أنه حاول تجنب التصعيد ولم يبادله الإساءة، إلا أنه فوجئ بالاعتداء عليه بالضرب، ما اضطره للدفاع عن نفسه.

وأوضح أن المشاجرة تصاعدت بعد تدخل عدد من الأشخاص التابعين لجاره، قائلًا: «أمسك بعضهم بقدمي وقاموا بسحلي، بينما تعدى آخرون عليّ بالضرب، ما تسبب في إصابتي بضرر في قرنية العين وإصابة في الذراع». كما أشار إلى أنه فوجئ باختفاء هاتفه المحمول خلال الواقعة.

وأكد أنه بعد انتهاء المشاجرة طالب باسترداد هاتفه، إلا أن الطرف الآخر أنكر وجوده بحوزته، مع استمرار التهديدات والإهانات.

وأضاف أن والده نزل إلى الشارع فور علمه بالواقعة وسأل الجار عن سبب الاعتداء، إلا أنه وجه له هو الآخر عبارات سب وتهديد.

واختتم تصريحاته قائلًا: «توجهنا بعدها مباشرة إلى قسم الشرطة وحررنا محضرًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

ضحية 5 قطط مشاجرة بين شاب وجاره العمارات السكنية

