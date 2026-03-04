وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن أن أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني سيكون هدفًا مباشرًا، وأنه أصدر، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد والتحرك بكل الوسائل لتنفيذ هذه العمليات، كجزء من أهداف عملية "زئير الأسد".

وأضافت خلال مداخلة مع حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كاتس أكد استمرار التعاون مع الشركاء الأمريكيين لضرب قدرات النظام الإيراني وتهيئة الظروف لاستبداله.

وأوضحت السلامين أنه على الجبهة اللبنانية، دوت صافرات الإنذار في منطقة المطلة شمال إسرائيل، ويُرجح أن الإطلاق جاء من حزب الله، مصحوبًا بإطلاق صواريخ، كما قامت قوات الاحتلال بإخلاء مناطق حارة الحدث، حريك، والليلكي، في إطار الهجمات على تلك المناطق.