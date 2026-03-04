قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم
رئيس وزراء إسبانيا: نرفض الحرب ونتضامن مع الدول التي تتعرض لهجمات إيرانية
محافظ المنيا: توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض «أهلاً رمضان» وتشديد الرقابة على الأسواق
مع اقتراب موعد عيد الفطر 2026.. حكاية كعك العيد من التراث إلى المائدة
معلومات الوزراء: اتساع المواجهات بالمنطقة يعمّق تقلبات الأسواق ويدعم الدولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني

هاجر ابراهيم

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن أن أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني سيكون هدفًا مباشرًا، وأنه أصدر، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد والتحرك بكل الوسائل لتنفيذ هذه العمليات، كجزء من أهداف عملية "زئير الأسد".

وأضافت خلال مداخلة مع حبيبة عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كاتس أكد استمرار التعاون مع الشركاء الأمريكيين لضرب قدرات النظام الإيراني وتهيئة الظروف لاستبداله.

وأوضحت السلامين أنه على الجبهة اللبنانية، دوت صافرات الإنذار في منطقة المطلة شمال إسرائيل، ويُرجح أن الإطلاق جاء من حزب الله، مصحوبًا بإطلاق صواريخ، كما قامت قوات الاحتلال بإخلاء مناطق حارة الحدث، حريك، والليلكي، في إطار الهجمات على تلك المناطق.

النظام الإيراني نتنياهو إسرائيل

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

