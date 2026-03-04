هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي

رصد المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو متداول على منصة "اكس" لإحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي خلاله قيام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرارا بزيادة سنة إضافية للمرحلة الإبتدائية لتكون ٧ سنوات بدلاً من ٦ سنوات .

وفي هذا الصدد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا عاجلاً ، نفت خلاله كل ما أثير بشأن إصدار قرارا بزيادة سنة إضافية للمرحلة الإبتدائية لتكون ٧ سنوات بدلاً من ٦ سنوات .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : كل ما قيل بشأن إصدار قرارا بزيادة سنة إضافية للمرحلة الإبتدائية لتكون ٧ سنوات بدلاً من ٦ سنوات . ، هي إدعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لم تدرس أو تطرح مثل هذا المقترح من الأساس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مقطع الفيديو المتداول الذي بثته السيدة يروج لمغالطات ومعلومات غير صحيحة تماما.

وفي نهاية بيانها الرسمي ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة

وعلى جانب آخر ، ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم ، النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 في 8 مواد وهي (الجغرافيا - الرياضيات البحتة - اللغة العربية - الفيزياء باللغة الانجليزية - الأحياء باللغة العربية - التاريخ - الكيمياء باللغة الانجليزية - اللغة الألمانية “لغة اولى” )

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن تحميل النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 في مواد (الجغرافيا - الرياضيات البحتة - اللغة العربية - الفيزياء باللغة الانجليزية - الأحياء باللغة العربية - التاريخ - الكيمياء باللغة الانجليزية - اللغة الألمانية “لغة اولى” ) من خلال الضغط على الروابط التالية :

