قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

رصد المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو متداول على منصة "اكس" لإحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي خلاله قيام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرارا بزيادة سنة إضافية للمرحلة الإبتدائية لتكون ٧ سنوات بدلاً من ٦ سنوات .

وفي هذا الصدد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا عاجلاً ، نفت خلاله كل ما أثير بشأن إصدار قرارا بزيادة سنة إضافية للمرحلة الإبتدائية لتكون ٧ سنوات بدلاً من ٦ سنوات . 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  في بيانها : كل ما قيل بشأن إصدار قرارا بزيادة سنة إضافية للمرحلة الإبتدائية لتكون ٧ سنوات بدلاً من ٦ سنوات . ، هي إدعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة لم تدرس أو تطرح مثل هذا المقترح من الأساس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  أن مقطع الفيديو المتداول الذي بثته السيدة يروج لمغالطات ومعلومات غير صحيحة تماما.

وفي نهاية بيانها الرسمي ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول المعلومات والاستناد للمصادر الرسمية فقط.

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 

وعلى جانب آخر ، ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم ، النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 في 8 مواد وهي (الجغرافيا - الرياضيات البحتة - اللغة العربية - الفيزياء باللغة الانجليزية - الأحياء باللغة العربية - التاريخ - الكيمياء باللغة الانجليزية - اللغة الألمانية “لغة اولى” )

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 الآن تحميل النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 في مواد (الجغرافيا - الرياضيات البحتة - اللغة العربية - الفيزياء باللغة الانجليزية - الأحياء باللغة العربية - التاريخ - الكيمياء باللغة الانجليزية - اللغة الألمانية “لغة اولى” ) من خلال الضغط على الروابط التالية :

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الرياضيات البحتة

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الجغرافيا

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 اللغة العربية

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الفيزياء باللغة الانجليزية

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحياء باللغة العربية

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 التاريخ

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 الكيمياء باللغة الانجليزية

النماذج الاسترشادية 2026 لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 اللغة الألمانية “لغة اولى”

التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم وزير التربية والتعليم مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد