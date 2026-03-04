قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختل توازنه.. مصرع موظف سقط من القطار في العياط

ندى سويفى

شهدت مدينة العياط بمحافظة الجيزة حادث مؤلم راح ضحيته موظف عقب سقوطه من القطار أثناء سيره ليلقى مصرعه في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع شخص بمحطة قطار العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن موظف اختل توازنه وسقط من قطار، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مصرع موظف العياط مدينة العياط الجيزة

