نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بمحافظة المنيا

قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

يرافقه اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات التنفيذ.

وشملت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحي دلجا بمركز دير مواس والمقامة على مساحة 80 فدانًا وتبلغ طاقتها التصميمية 3600 متر مكعب/يوم، وكذلك متابعة أعمال التوسعات بالمحطة بطاقة تصميمية ١٥ ألف متر مكعب/ يوم حيث تجري أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لخدمة الشبكات الجديدة.

ثم تفقد المهندس أحمد عمران، ومرافقوه، محطة رفع صرف صحي دلجا وتخدم مجلس قروي دلجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشدد علي سرعة إنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وواصل نائب وزيرة الإسكان جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي الشيخ شبيكة بمركز ملوي والتي تخدم ٢١ قرية بطاقة تصميمية ٤٠ ألف متر مكعب / يوم كمرحلة أولى و٧٠ ألف متر مكعب/ يوم كمرحلة ثانية وتم التأكيد على مضاعفة الأعمال على مدار ٢٤ ساعة وزيادة العمالة لسرعة إنجاز الأعمال.

واختتم المهندس أحمد عمران، جولته بتفقد أعمال توصيلات الصرف الصحي المنزلية بقرية نزلة العرين القبلي والتي تم الانتهاء منها وتسليمها، مؤكداً على ضرورة التنسيق للانتهاء من باقي القري، وأهمية هذه المشروعات في دعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.