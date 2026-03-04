قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديون بـ 4 ملايين دولار.. الزمالك يبدأ التحرك للنجاة من قبضة الفيفا
قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف إنتاج الغاز
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بمحافظة المنيا

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

 قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 يرافقه اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات التنفيذ.

وشملت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحي دلجا بمركز دير مواس والمقامة على مساحة 80 فدانًا وتبلغ طاقتها التصميمية 3600 متر مكعب/يوم، وكذلك متابعة أعمال التوسعات بالمحطة  بطاقة تصميمية ١٥ ألف متر مكعب/ يوم حيث تجري أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لخدمة الشبكات الجديدة.

ثم تفقد المهندس أحمد عمران، ومرافقوه، محطة رفع صرف صحي دلجا وتخدم مجلس قروي دلجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشدد علي سرعة إنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وواصل نائب وزيرة الإسكان جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي الشيخ شبيكة بمركز ملوي والتي تخدم ٢١ قرية بطاقة تصميمية ٤٠ ألف متر مكعب / يوم كمرحلة أولى و٧٠ ألف متر مكعب/ يوم كمرحلة ثانية وتم التأكيد على مضاعفة الأعمال على مدار ٢٤ ساعة وزيادة العمالة لسرعة إنجاز الأعمال.

واختتم المهندس أحمد عمران، جولته بتفقد أعمال توصيلات الصرف الصحي المنزلية بقرية نزلة العرين القبلي والتي تم الانتهاء منها وتسليمها، مؤكداً على ضرورة التنسيق للانتهاء من باقي القري، وأهمية هذه المشروعات في دعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

المنيا حياة كريمة مياه الشرب الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

ترشيحاتنا

ثلاث غارات إسرائيلية غرب بعلبك شمال شرقي لبنان

ثلاث غارات إسرائيلية غرب بعلبك شمال شرقي لبنان

"الصحة اللبنانية" تدعو الى حماية المنشآت الطبية

الصحة اللبنانية تدعو إلى حماية المنشآت الطبية

صورة تعبيرية

معاريف: هدف إسرائيل سحق جميع منشآت النظام الإيراني خلال أسبوعين

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

فيديو

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد