هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
دينا أبو الخير: الغش لا يبطل الصيام لكن يقلل الأجر
نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي ضمن مبادرة " حياة كريمة" بمحافظة المنيا
توك شو

هجوم متزامن من إيران وجنوب لبنان يستهدف تل أبيب وجنوب حيفا وعسقلان

هاجر ابراهيم

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه حدث هجوما متزامنا من إيران وجنوب لبنان استهدف تل أبيب وجنوب حيفا وعسقلان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ويثير التصعيد العسكري بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى العديد من التساؤلات حول تداعياته على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

توقعات ارتفاع الذهب لـ8000 جنيه

وتوقع أمير رزق، عضو شعبة الذهب في مصر، أن تشهد أسعار الذهب والدولار ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة نتيجة التوترات بين أمريكا وإسرائيل وإيران، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن السعر قد يصل إلى 8 آلاف جنيه للجرام عيار 21 إذا استمرت الحرب وتصاعدت الأحداث.

وأشار رزق إلى أن سعر جرام الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء 4 مارس 2026، سجل عيار 21 نحو 7,310 جنيهات للبيع، لافتًا إلى أنه تجاوز في الأيام الماضية 7,500 جنيه، مؤكداً أن الوصول إلى 8,000 جنيه ليس مستحيلاً في ظل تصاعد التوترات.

وأكد أن الفترة الحالية تمثل فرصة للمواطنين الراغبين في البيع قبل موجة الارتفاع الكبيرة، موضحًا أن استقرار الوضع أو تهدئة الحرب قد تحد من هذه القفزات السعرية، أما استمرار التصعيد فسيؤدي إلى ارتفاع ملموس في الأسعار.

إعلام إسرائيلي إيران لبنان

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

فراخ مشويه بصوص التمر هندي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

السمنة

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

