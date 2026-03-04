هجوم متزامن من إيران وجنوب لبنان يستهدف تل أبيب وجنوب حيفا وعسقلان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنه حدث هجوما متزامنا من إيران وجنوب لبنان استهدف تل أبيب وجنوب حيفا وعسقلان، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ويثير التصعيد العسكري بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى العديد من التساؤلات حول تداعياته على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف والجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

توقعات ارتفاع الذهب لـ8000 جنيه

وتوقع أمير رزق، عضو شعبة الذهب في مصر، أن تشهد أسعار الذهب والدولار ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة نتيجة التوترات بين أمريكا وإسرائيل وإيران، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن السعر قد يصل إلى 8 آلاف جنيه للجرام عيار 21 إذا استمرت الحرب وتصاعدت الأحداث.

وأشار رزق إلى أن سعر جرام الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء 4 مارس 2026، سجل عيار 21 نحو 7,310 جنيهات للبيع، لافتًا إلى أنه تجاوز في الأيام الماضية 7,500 جنيه، مؤكداً أن الوصول إلى 8,000 جنيه ليس مستحيلاً في ظل تصاعد التوترات.

وأكد أن الفترة الحالية تمثل فرصة للمواطنين الراغبين في البيع قبل موجة الارتفاع الكبيرة، موضحًا أن استقرار الوضع أو تهدئة الحرب قد تحد من هذه القفزات السعرية، أما استمرار التصعيد فسيؤدي إلى ارتفاع ملموس في الأسعار.