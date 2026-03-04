ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسعودية مع بداية تعاملات اليوم

سجّلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بنسبة صعود بلغت نحو 0.22%، وذلك بعد الارتفاع الذي حققه في ختام تعاملات يوم أمس، وفقًا لآخر تحديث صادر عن منصة Saudi Gold Price.

وقد جاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية كالتالي:

• عيار 24: 623.33 ريال (171.00 دولار)

• عيار 22: 571.39 ريال (152.20 دولار)

• عيار 21: 545.42 ريال (145.30 دولار)

• عيار 18: 467.50 ريال



أسعار السبائك الذهبية بالدولار اليوم

• سبيكة 10 جرام عيار 24: 6401.40 ريال (1707.10 دولار)

• سبيكة 50 جرامًا: 31570.90 ريال (8418.90 دولار)

• سبيكة 1 كيلو جرام: 627060.90 ريال (167216.30 دولار)



أسعار الجنيهات والوحدات الذهبية

• جنيه ذهب عيار 21: 4355.31 ريال

• جنيه ذهب عيار 22: 4565.59 ريال

• 10 تولة (116.6 جرام): 72578.29 ريال

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في ظل استمرار تحركات الذهب عالميًا، ووسط ترقب الأسواق لتطورات الأسعار خلال الأيام المقبلة.