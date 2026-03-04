قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يعود للارتفاع من جديد عالمياً.. والفضة تقفز بنسبة 3.1%

ارتفعت أسعار الذهب 1.5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء الرابع من مارس، إذ ارتدت من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع والمسجل في الجلسة الماضية، إذ دعمت الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي الطلب على الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.5% إلى 5162.13 دولار للأونصة، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 0.8% مسجلاً 5165.10 دولار للأونصة.

وقفز سعر التسليم الفوري للفضة بنسبة 3.1% إلى 84.612 دولار للأونصة.

وانخفض الذهب أمس ⁠الثلاثاء بأكثر ‌من 4% إلى أدنى مستوى منذ 20 فبراير، ⁠متأثراً بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض معدل الفائدة مع تزايد القلق بشأن التضخم بسبب مخاوف من احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي ​في تيستي لايف إيليا سبيفاك في تصريحات نقلتها رويترز: أعتقد ⁠أنه لن ​يكون من المستغرب أن ​يتجاهل الذهب هذا على مدار عدة أيام ‌لأنه يميل إلى ⁠اتباع مساره الخاص ويبقى مرناً بغض النظر ​عن أداء الدولار.

وارتفعت أسعار النفط والغاز العالمية مع تعطل صادرات الطاقة من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأميركية ⁠الإسرائيلية على إيران، ​إذ هاجمت طهران سفناً ومنشآت طاقة.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية مع تفاقم ⁠مخاوف ​المستثمرين حيال التضخم بسبب تعطل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وفي سياق منفصل، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأميركية يتوقع المستثمرون أن ​يبقي الفدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين في 18 مارس.

