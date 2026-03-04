بين صعود قياسي وهبط حاد .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة حتى الاثنين المقبل.. وتحذيرات من الشبورة والصقيع
آية الجارحي

 تتحرك أسعار الذهب حاليًا في نطاق ضيق من التذبذب، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وذلك بعد موجة هبوط حادة أعقبت صعودًا قياسيًا شهدته الأسعار مؤخرًا.

وكان الجرام قد خسر أكثر من 320 جنيهًا خلال يومين فقط، في تراجع يُعد من بين الأكبر خلال الفترة الأخيرة، بعد موجة ارتفاعات قوية دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

وجاءت تلك القفزة يوم السبت الماضي في السوق المصرية رغم توقف التداولات العالمية، وذلك بالتزامن مع بدء الضربة الأمريكية على إيران، ما تسبب في تحركات سريعة وغير معتادة في تسعير المعدن الأصفر محليًا


ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية لمتابعة تطورات الأسواق.


بورصة الذهب مباشر


سجل سعر الذهب عالميًا نحو 5104 دولارات للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6240 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 7280 جنيهًا دون احتساب المصنعية، التي تتراوح عادة بين 3% و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24


سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8320 جنيها.


سعر الجنيه الذهب


بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية نحو 58,240 جنيهًا.

