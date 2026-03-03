قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : لا خطط لإخلاء السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط
هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية
الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر
لبنان : الجيش الإسرائيلي يستهدف المبنيين المهددين فى العباسية والبرج الشمالي
كرة الأهلي النسائية| «فريق 2007» يفوز على رع ويتأهل لنهائي بطولة الجمهورية
مستشار النمسا : الأمن وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي لم يعد من المسلمات
اجتماع وزاري رسمي بشأن دراسة الإصلاحات الضريبية الجديدة بمبادرة التسهيلات
حذف ومفاجآت بين النني وزوجته الثانية .. هل حصل طلاق؟
أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال
انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد
عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً
هبوط حاد .. انخفاض جديد في أسعار الذهب في مصر

آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا حادًا منذ منتصف تعاملات أمس الإثنين، متأثرة بانخفاض سعر الذهب عالميا.

 انخفض سعر الجرام بأكثر من 320 جنيهًا خلال يومين فقط، في واحدة من أكبر موجات الهبوط خلال الفترة الأخيرة.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت قفزة كبيرة يوم السبت الماضي في مصر، رغم عطلة البورصة العالمية، وذلك بالتزامن مع بداية الضربة الأمريكية على إيران، ما دفع بعض التجار إلى تعليق تسعير المعدن مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية في الأسواق.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية التي تتابع تطورات وتحركات الأسواق المحلية والعالمية.

بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5080 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6227 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 7265 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8303 جنيهات


سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 58.120 ألف جنيه.

