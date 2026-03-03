هبوط حاد .. انخفاض جديد في أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا حادًا منذ منتصف تعاملات أمس الإثنين، متأثرة بانخفاض سعر الذهب عالميا.

انخفض سعر الجرام بأكثر من 320 جنيهًا خلال يومين فقط، في واحدة من أكبر موجات الهبوط خلال الفترة الأخيرة.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت قفزة كبيرة يوم السبت الماضي في مصر، رغم عطلة البورصة العالمية، وذلك بالتزامن مع بداية الضربة الأمريكية على إيران، ما دفع بعض التجار إلى تعليق تسعير المعدن مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية في الأسواق.

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية التي تتابع تطورات وتحركات الأسواق المحلية والعالمية.

بورصة الذهب مباشر



سعر الذهب عالميًا الآن سجل 5080 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6227 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 7265 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8303 جنيهات



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 58.120 ألف جنيه.