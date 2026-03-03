الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

اختُتمت أحداث مسلسل سوا سوا بالحلقة الخامسة عشرة والأخيرة، التي وُصفها النقاد والجمهور بأنها الأعلى فنيًا في موسم رمضان 2026، بعدما حملت جرعة مكثفة من المشاعر والصدمة.

شهدت الحلقة الختامية من مسلسل سوا سوا تصاعدًا دراميًا حادًا، بدأ بوفاة «أحلام» التي جسدتها هدى المفتي فور إنجابها طفلتها، في لحظة مأساوية قلبت مسار الأحداث بالكامل.

يدخل «هيما» الذي يؤديه أحمد مالك في صدمة قاسية تتحول إلى انهيار كامل، ويذهب مدفوعًا بألمه لمواجهة الدكتور فوزي، ظنًا منه أنه السبب في ضياع حياته. إلا أنه يُفاجأ بأن الطبيب، الذي يجسده خالد كمال، قد فقد اتزانه العقلي ودخل في حالة جنون، في انعكاس درامي لفكرة العقاب النفسي والعدالة القدرية.

وبين لحظة يأس تدفعه للتفكير في إنهاء حياته، وومضة وعي تعيده إلى مسؤوليته كأب، يتراجع «هيما» عن الانتحار، ويتجه إلى طفلته التي أطلق عليها اسم والدتها «أحلام»، لينفجر باكيًا بجوارها في مشهد إنساني بالغ التأثير.

وفي قفزة زمنية بعد خمس سنوات، يظهر «هيما» مع ابنته داخل المقابر، يحتفلان بالعيد أمام قبر «أحلام»، في مشهد أخير تغلب عليه مشاعر الحنين والوجع، ويؤكد أن الحب الحقيقي لا ينتهي بالموت، بل يتحول إلى ذكرى تعيش في القلب إلى الأبد.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي كل من:

خالد كمال ، نهى عابدين، أحمد عبد الحميد، سوسن بدر ، شريف دسوقي، حسني شتا، فتوح أحمد، محمود السراج، حنان عادل، عبدالعزيز مخيون.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.