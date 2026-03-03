إجازة رسمية 3 أيام.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيا

مع مرور مايقرب من نصف شهر رمضان 2026، يترقب الجميع موعد عيد الفطر فلكياً في مصر، حيث تعد هذه أول إجازة رسمية مقبلة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك للقطاعين الحكومي والخاص والمدارس والجامعات، وبدأت عمليات البحث ترتفع عن موعد عيد الفطر في مصر وما إذا كان رمضان سيكون كاملاً 30 يوماً أم 29 يوماً.

أخر يوم رمضان 2026

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن رمضان هذا العام سيكون 29يوماً ،وآخر أيامه الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان هو أطول الأيام في عددساعات الصيام بمدة ساعات صوم تصل 13 ساعة و 52 دقيقة.

هلال شهر شوال

وأظهرت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وتشير التقديرات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية تتراوح مدة بقائه بين 30 و37 دقيقة.

موعد عيد الفطر2026 فلكياً

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر لعام 2026 سيوافق الجمعة 20 مارس 2026، وتقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا، على أن تختلف مواعيد الصلاة بفارق دقائق قليلة بين المحافظات وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة.



كيف يتم تحديد موعد عيد الفطر في مصر؟

يتم استطلاع هلال شهر شوال من خلال لجان شرعية وفلكية منتشرة في مختلف المحافظات، حيث يتم تحري الهلال بعد غروب شمس يوم 29 رمضان.

وفي حال ثبوت الرؤية، يكون اليوم التالي هو أول أيام عيد الفطر، أما إذا تعذرت الرؤية، يُستكمل شهر رمضان 30 يومًا.

أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر

وفق الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر في مصر يوم الجمعة 20 مارس 2026، بعد اكتمال شهر رمضان 30 يومًا ويُصادف ليلة الخميس 19 مارس 2026 ليلة الاحتفال بالعيد.

ورغم دقة هذه الحسابات، يظل الإعلان الرسمي مرتبطًا برؤية هلال شوال الشرعية، التي تعلن عنها دار الإفتاء المصرية فور التأكد من ثبوت الرؤية، وفق الشريعة الإسلامية.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

بحسب الحسابات المحلية لمواقيت الصلاة، من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع اختلاف طفيف في توقيت الصلاة بين المحافظات وفقًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

وتعلن الجهات المختصة في كل محافظة التوقيت الرسمي المعتمد قبل العيد، بما يضمن توحيد موعد إقامة الصلاة داخل كل نطاق جغرافي.