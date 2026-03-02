موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

يبحث كثير من المواطنين عن موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، عبر قنوات هيئة السكك الحديدية، والتى عليها اقبال متزايد خلال الفترة الراهنة حرصًا على قضاء أوقاتهم مع الأسرة.

ونحو توفير الخدمات أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء حجز تذاكر قطارات عطلة عيد الفطر اعتبارًا من أمس الأحد، وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة.

موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

وتقرر فتح حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة خلال عيد الفطر المبارك وفق الجدول الزمني المحدد كالآتى:

جدول قطارات عيد الفطر 2026

- حجز تذاكر السفر علي قطارات يوم الأحد الموافق 15 مارس اعتبارًا من الأول من مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الإثنين الموافق 16 مارس اعتبارًا من 2 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس اعتبارًا من 3 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الأربعاء الموافق 18 مارس اعتبارًا من 4 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الخميس الموافق 19 مارس اعتبارًا من 5 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 20 مارس اعتبارًا من 6 مارس 2026.

علماً بأنه يتم الحجز فى حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب ، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب.

وتوفر الهيئة العديد من الوسائل لحجز التذاكر وهى :

- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

- الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

- تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة .

- الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي .

- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

- ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في سبيل راحة جمهور الركاب وتقديم أفضل مستوى من الخدمة.