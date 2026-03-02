قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها

قسم الأخبار

يبحث كثير من المواطنين عن موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، عبر قنوات هيئة السكك الحديدية، والتى عليها اقبال متزايد خلال الفترة الراهنة حرصًا على قضاء أوقاتهم مع الأسرة. 

ونحو توفير الخدمات أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء حجز تذاكر قطارات عطلة عيد الفطر اعتبارًا من أمس الأحد، وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة.

موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

وتقرر فتح حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة خلال عيد الفطر المبارك وفق الجدول الزمني المحدد كالآتى:

جدول قطارات عيد الفطر 2026

- حجز تذاكر السفر علي قطارات يوم الأحد الموافق 15 مارس اعتبارًا من الأول من مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الإثنين الموافق 16 مارس اعتبارًا من 2 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس اعتبارًا من 3 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الأربعاء الموافق 18 مارس اعتبارًا من 4 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الخميس الموافق 19 مارس اعتبارًا من 5 مارس 2026.

- حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 20 مارس اعتبارًا من 6 مارس 2026.

علماً بأنه يتم الحجز فى حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب ، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب.

وتوفر الهيئة العديد من الوسائل لحجز التذاكر  وهى :

- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.

- الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

- تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.

- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة .

- الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي .

- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

- ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في سبيل راحة جمهور الركاب وتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

