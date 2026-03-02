قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الآثار يستعرض أمام النواب خطة الوزارة في الترويج السياحي الفترة المقبلة
أعضاء جدد وتحديث بيانات |آخر كواليس استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2026
إيران تعلن تدمير القنصلية الأمريكية بالعراق وقاعدة عسكرية بالبحرين
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين
الأردن يتعامل مع 115 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام غير معروفة
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السفارة الأمريكية في الكويت لرعاياها: لا تخرجوا.. إلزموا منازلكم

السفارة الأمريكية في الكويت تدعوا رعاياها عدم التوجه إلى مبنى السفارة
السفارة الأمريكية في الكويت تدعوا رعاياها عدم التوجه إلى مبنى السفارة
هاجر رزق

دعت السفارة الأمريكية في الكويت الاثنين، إلى عدم التوجه إلى مبنى السفارة، بعدما رصد تصاعد أعمدة الدخان من مقرّها، في اليوم الثالث من الضربات الإيرانية على دول المنطقة رداً على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.


 

وأوردت السفارة في تحذير على موقعها «لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فوق الكويت. لا تتوجهوا إلى السفارة. احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيداً عن النوافذ. لا تخرجوا». 

وأضاف البيان: «يلتزم موظفو السفارة الأمريكية بالاحتماء في أماكنهم».


 

وسُمع دوي صفارات الإنذار في وقت سابق في العاصمة الكويتية، بينما قالت السلطات إنها اعترضت عدداً غير معروف من المسيّرات التي كانت تستهدف البلاد.

