قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
عزة عاطف

تزايدت التكهنات في الأوساط الرياضية حول استعداد شركة جنرال موتورز لإحياء اسم “جراند سبورت” ضمن عائلة كورفيت C8، وذلك بعد رصد سيارة اختبارية غامضة تتجول في شوارع ولاية ميشيجان الأمريكية. 

وتأتي هذه السيارة بهيكل خارجي عريض (Widebody) يضعها في منطقة وسطى بين طراز "ستينغراي" الأساسي وطراز "Z06" المخصص للحلبات، حيث تظهر اللمسات التصميمية بوضوح عبر أقواس عجلات أعرض ووقفة أكثر هجومية على الطريق. 

ويهدف هذا الطراز الجديد إلى سد الفجوة الكبيرة في الأداء والسعر داخل تشكيلة كورفيت، موفرًا خيارًا مثاليًا للسائقين الذين يبحثون عن مظهر السيارات الخارقة مع محرك تنفس طبيعي جبار.

مواصفات كورفيت C8 الجديدة 

تشير التقارير المسربة إلى أن كورفيت جراند سبورت القادمة قد تعتمد على محرك ثماني الأسطوانات (V8) بتنفس طبيعي تبلغ سعته 6.7 لتر، وهو محرك ضخم يهدف إلى تقديم استجابة فورية وصوت عادم كلاسيكي يميز سيارات العضلات الأمريكية. 

ومن المتوقع أن تقدم هذه النسخة ترقيات ميكانيكية شاملة في أنظمة التعليق والمكابح لتتناسب مع القوة الإضافية، مما يجعلها قادرة على تقديم أداء رياضي متفوق دون الحاجة إلى التعقيد التقني الموجود في المحركات المزودة بشواحن توربينية. 

إن هذا التوجه يعكس رغبة "شيفروليه" في الحفاظ على الروح الأصلية لكورفيت مع تقديم لمسات هندسية عصرية تضمن الثبات والسرعة العالية.

استراتيجية جنرال موتورز لتوسيع عائلة كورفيت C8

يمثل ظهور هذه النسخة العريضة جزءًا من خطة أوسع لشركة جنرال موتورز لتحويل علامة كورفيت إلى عائلة متكاملة من الطرازات التي تلبي كافة الأذواق والاحتياجات. 

فبينما يركز طراز "Z06" على الأداء المتطرف، وطراز "إي-راي" (E-Ray) على الدفع الرباعي الهجين، تأتي "جراند سبورت" لتركز على التوازن بين التصميم العريض والأداء الخام المخصص للطرق السريعة. 

ومع تزايد رصد النماذج الاختبارية التي تحمل لوحات تجارية رسمية، يبدو أن موعد الكشف عن هذه المفاجأة أصبح قريبًا جدًا، مما يضع المنافسين الأوروبيين في حالة ترقب شديد لما ستقدمه أيقونة الصناعة الأمريكية في عام 2026.

كورفيت كورفيت جراند سبورت C8 سيارات شيفروليه الرياضي شيفروليه شيفروليه 2026 أسعار كورفيت الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

عيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الأزهر يقرر يصرف 500 جنيه لهؤلاء

ترشيحاتنا

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

بالصور

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد