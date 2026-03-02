تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

تزايدت التكهنات في الأوساط الرياضية حول استعداد شركة جنرال موتورز لإحياء اسم “جراند سبورت” ضمن عائلة كورفيت C8، وذلك بعد رصد سيارة اختبارية غامضة تتجول في شوارع ولاية ميشيجان الأمريكية.

وتأتي هذه السيارة بهيكل خارجي عريض (Widebody) يضعها في منطقة وسطى بين طراز "ستينغراي" الأساسي وطراز "Z06" المخصص للحلبات، حيث تظهر اللمسات التصميمية بوضوح عبر أقواس عجلات أعرض ووقفة أكثر هجومية على الطريق.

ويهدف هذا الطراز الجديد إلى سد الفجوة الكبيرة في الأداء والسعر داخل تشكيلة كورفيت، موفرًا خيارًا مثاليًا للسائقين الذين يبحثون عن مظهر السيارات الخارقة مع محرك تنفس طبيعي جبار.

مواصفات كورفيت C8 الجديدة

تشير التقارير المسربة إلى أن كورفيت جراند سبورت القادمة قد تعتمد على محرك ثماني الأسطوانات (V8) بتنفس طبيعي تبلغ سعته 6.7 لتر، وهو محرك ضخم يهدف إلى تقديم استجابة فورية وصوت عادم كلاسيكي يميز سيارات العضلات الأمريكية.

ومن المتوقع أن تقدم هذه النسخة ترقيات ميكانيكية شاملة في أنظمة التعليق والمكابح لتتناسب مع القوة الإضافية، مما يجعلها قادرة على تقديم أداء رياضي متفوق دون الحاجة إلى التعقيد التقني الموجود في المحركات المزودة بشواحن توربينية.

إن هذا التوجه يعكس رغبة "شيفروليه" في الحفاظ على الروح الأصلية لكورفيت مع تقديم لمسات هندسية عصرية تضمن الثبات والسرعة العالية.

استراتيجية جنرال موتورز لتوسيع عائلة كورفيت C8

يمثل ظهور هذه النسخة العريضة جزءًا من خطة أوسع لشركة جنرال موتورز لتحويل علامة كورفيت إلى عائلة متكاملة من الطرازات التي تلبي كافة الأذواق والاحتياجات.

فبينما يركز طراز "Z06" على الأداء المتطرف، وطراز "إي-راي" (E-Ray) على الدفع الرباعي الهجين، تأتي "جراند سبورت" لتركز على التوازن بين التصميم العريض والأداء الخام المخصص للطرق السريعة.

ومع تزايد رصد النماذج الاختبارية التي تحمل لوحات تجارية رسمية، يبدو أن موعد الكشف عن هذه المفاجأة أصبح قريبًا جدًا، مما يضع المنافسين الأوروبيين في حالة ترقب شديد لما ستقدمه أيقونة الصناعة الأمريكية في عام 2026.