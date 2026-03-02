صالح جمعة: مش بضعف قدام الستات.. ومعنديش العلاقات اللي الناس تخيلتها

أكد صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن قرار زواجه المبكر جاء رغبةً في الالتزام، مشيرًا إلى أن الشهرة المبكرة أثرت عليه نفسيًا وسلوكيًا.

وقال صالح جمعة، في لقاء مع الإعلامية ياسمين الخطيب، مقدمة برنامج ورا الشمس، المذاع عبر قناة الشمس: "اتشهرت من وأنا عندي 16 سنة، وكنت أصغر لاعب يشارك ويسجل في الدوري المصري، وده أثر عليا بشكل سلبي".

ونفى صالح جمعة، ما يتردد عن دخوله في علاقات متعددة، مؤكدًا: "مش بضعف قدام الستات، ومش بكرههم، لكن مكنتش معذب قلوب ولا عندي العلاقات اللي الناس متخيلاها".

وأوضح أن الانفصال جعله يركز على حياته الشخصية بشكل مختلف، مؤكدًا أن التجارب التي مر بها ساهمت في نضجه الشخصي.

وتطرق إلى شقيقه، قائلًا: "أنا وعبد الله استفدنا من تجربة الأهلي والزمالك، لكن عبد الله حقق بطولات مع الزمالك وكان مقاتل أكتر والتزامه أعلى"، مشيرًا إلى أن شقيقه تعرض لظلم كبير داخل الزمالك ولم يحصل على حقه الكامل رغم تضحياته الكبيرة.

كما كشف صالح جمعة عن تلقيه عرضًا للعب في ليبيا، موضحًا أنه ينتظر انتهاء بعض الإجراءات خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي.