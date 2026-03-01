قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

الطقس
الطقس
عبد العزيز جمال

تستعد البلاد لاستقبال موجة طقس بارد تضرب مختلف المحافظات، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 2 مارس 2026 أجواء شديدة البرودة في الساعات الأولى من الصباح، تميل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، قبل أن تعود البرودة القاسية لتفرض سيطرتها ليلًا.
 

حالة الطقس غدا.. والصقيع يهدد المزروعات

تشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على بعض المحاصيل الزراعية، خاصة في المناطق المكشوفة.

شبورة مائية تغطي الطرق الحيوية

وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة نسبيًا في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة من اليوم.

أمطار على السواحل والدلتا

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق على فترات متقطعة. 

كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل شدتها إلى متوسطة بنسبة حدوث تقدر بنحو 30% على بعض المناطق.
 

رياح نشطة تزيد الإحساس بالبرودة

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، الأمر الذي قد يؤثر على الرؤية الأفقية خاصة في الطرق الصحراوية.

اضطراب الملاحة في البحر الأحمر والخليجين

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، ما قد يؤدي إلى صعوبة في أنشطة الصيد والملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا:

في القاهرة:
العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات.

في الإسكندرية:
العظمى 18 درجة مئوية، والصغرى 12 درجة.

في مطروح:
العظمى 17 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة.

في سوهاج:
العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 7 درجات.

في قنا:
العظمى 21 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات.

في أسوان:
العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات.

توصيات وتحذيرات للمواطنين

وتناشد هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، لا سيما للعاملين في الأنشطة البحرية أو الزراعية.

ومع استمرار الأجواء الباردة ونشاط الرياح، تبدو البلاد على موعد مع يوم شتوي بامتياز، يتطلب استعدادًا مبكرًا لمواجهة تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع وصول الصغرى في القاهرة إلى 9 درجات، وهو ما يعكس حدة الموجة الباردة التي تضرب مختلف الأنحاء.

طقس الطقس حالة الطقس غدا درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا درجات الحرارة

نائب محافظ الشرقية
مرور الشرقية
محمد عادل إمام وميرنا جميل
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
