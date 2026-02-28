أمطار على بعض المناطق اليوم السبت والأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم السبت.

حالة الطقس في مصر

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا، ويصبح شديد البرودة ليلاً. كما يتوقع أن تكون هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضافت الأرصاد أنه ستتكون شبورة مائية في الصباح على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الشمالية، ما يهيئ الفرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وقد حذرت الأرصاد من نشاط الرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الشعور بالبرد. كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس ستستمر في الانخفاض على مدار الأيام القادمة، مع فرص لتساقط المزيد من الأمطار في مناطق متفرقة من شمال البلاد.