د. سعيد الزغبي: الضربات العسكرية بين إسرائيل وأمريكا وإيران تتفاوت في الأهداف

أكد د. سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن الضربات العسكرية التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران تكون عادة موجهة إلى أهداف محددة بدقة.

وقال الزغبي في تصريح لقناة الأولى إن هذه الضربات تستهدف عادة المنشآت العسكرية الإيرانية أو البنية التحتية المرتبطة بالبرامج النووية، بما يعكس استراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الضربات الإيرانية في الغالب تكون رمزية أكثر منها تكتيكية.

وأوضح أن الهدف من هذه الضربات هو حفظ "ماء الوجه" أمام الداخل الإيراني والعالم، دون الانجرار إلى تصعيد عسكري شامل قد يؤدي إلى مواجهة أكبر مع القوى العالمية.

وأشار الزغبي إلى أن هذا التفاوت في الأهداف والاستراتيجيات يعكس اختلافًا في حسابات القوى المتورطة، كما يعكس التحديات السياسية والعسكرية التي تواجهها كل دولة في سياق هذا الصراع المستمر.