قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال

ذعر في إسرائيل من الصواريخ الإيرانية
ذعر في إسرائيل من الصواريخ الإيرانية
ناصر السيد

أفادت تقييمات عسكرية إسرائيلية أولية ، بإطلاق نحو 35 صاروخًا باليستيًا من إيران باتجاه إسرائيل منذ صباح اليوم.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بعض الصواريخ، بينما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

كما وردت أنباء عن سقوط شظايا صواريخ وصواريخ اعتراضية في أنحاء متفرقة من إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، وفقًا لتقارير طبية.

وفي سياق آخر، أفادت القناة الـ12 العبرية، يوم السبت بأن هناك تقييم إسرائيلي يشير إلى اغتيال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للدفاع الإيراني والمسئول عن البرنامج النووي خلال الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال.

وصرح مسؤول أمريكي لقناة فوكس نيوز ، بأن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية في هجومها ضد طهران، بينما تركز الولايات المتحدة على أهداف عسكرية ومواقع صواريخ باليستية تشكل "تهديدًا وشيكًا".

وأكد المسؤول، أن الجيش الأمريكي لا يستهدف القيادة الإيرانية.

وفي نفس السياق، ذكر مسؤول إسرائيلي أن الضربات التي شنتها إسرائيل صباح اليوم في إيران استهدفت المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بيزشكيان.

وأضاف المسؤول، أن الضربات استهدفت أيضاً قادة عسكريين وهيئات رفيعة أخرى في النظام، موضحا أن نتائج الضربات غير واضحة حتى الآن، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يتمتع بصحة جيدة.

وبعد دقائق، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن إسرائيل ترى أن الضربات على إيران حتى الآن حققت "نجاحاً كبيراً" في هدفها المتمثل في القضاء على القيادة الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن الحرس الثوري، أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت رداً على غارات أمريكية وإسرائيلية على مدن إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن الحرس الثوري، بأن إيران استهدفت بصواريخها قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وابل صاروخي يهز إسرائيل إيران دولة الاحتلال الدفاعات الجوية الإسرائيلية سقوط شظايا صواريخ اغتيال علي شمخاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد