رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وكالة أنباء فارس: لا صحة لإصابة القيادة الإيرانية

هجوم الاحتلال على إيران
هجوم الاحتلال على إيران
محمد على

ذكرت وكالة أنباء فارس أنه لا صحة لما يتردد في وسائل الإعلام المعادية عن إصابة القيادة الإيرانية خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة بأن المرشد، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى ، ورئيس السلطة القضائية، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والقائد العام للجيش جميعهم يتمتعون بصحة كاملة.

يأتي ذلك فيما جرى الاعلان عن مجزرة بايران أدت لاستشهاد 36 طالبة في مدرسة جنوبي إيران جراء غارة جوية إسرائيلية أميركية.

وقال مسؤول أمريكي : سنواصل ضرباتنا ضد إيران على مدى الأيام المقبلة.

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: سنستخدم قدراتنا العسكرية للدفاع عن بلادنا في إطار حقنا الأصيل في الدفاع المشروع.

ايران الاحتلال ااكويت الكويت والأردن

