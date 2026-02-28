وكالة أنباء فارس: لا صحة لإصابة القيادة الإيرانية

ذكرت وكالة أنباء فارس أنه لا صحة لما يتردد في وسائل الإعلام المعادية عن إصابة القيادة الإيرانية خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

وأفادت الوكالة بأن المرشد، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى ، ورئيس السلطة القضائية، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، والقائد العام للجيش جميعهم يتمتعون بصحة كاملة.

يأتي ذلك فيما جرى الاعلان عن مجزرة بايران أدت لاستشهاد 36 طالبة في مدرسة جنوبي إيران جراء غارة جوية إسرائيلية أميركية.

وقال مسؤول أمريكي : سنواصل ضرباتنا ضد إيران على مدى الأيام المقبلة.

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: سنستخدم قدراتنا العسكرية للدفاع عن بلادنا في إطار حقنا الأصيل في الدفاع المشروع.