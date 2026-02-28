رضا البحراوي يتراجع عن الاعتزال بعد ضغط الجمهور وفرقته الموسيقية

عاد المطرب رضا البحراوي إلى الساحة الفنية مجددًا بعد فترة من التوقف بسبب وفاة والدته، وذلك عقب مطالبات واسعة من جمهوره وأعضاء فرقته الموسيقية بالعدول عن قراره السابق.

وكشفت مصادر مقربة أن رضا البحراوي عقد عدة جلسات مع فرقته خلال الأيام الماضية، استمع خلالها إلى وجهة نظرهم بشأن غيابه، خاصة في ظل الضغوط المهنية والشخصية التي واجهوها مؤخرًا.

عودة رضا البحراوي

وأكد أفراد الفرقة أن علاقتهم به تتجاوز حدود العمل، إذ تجمعهم سنوات طويلة من التعاون والروابط الإنسانية.

من ناحية أخرى، كان لجمهور رضا البحراوي دور حاسم في عودته، بعدما تلقى سيلًا من الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالبه بالرجوع لإحياء الحفلات وتقديم أغانيه التي ارتبط بها محبوه في مختلف المناسبات.

ومن المنتظر أن يحدد البحراوي خلال الفترة المقبلة ملامح عودته الفنية وخطواته القادمة على الساحة الغنائية