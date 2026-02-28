قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر على الأمن القومي .. أول تعليق من شركة أنثروبيك على قرار البنتاجون
كندا تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
الأهلي ضد زد.. موعد المباراة والقناة الناقلة.. عودة زيزو و تريزيجيه
هل صيام شهر رمضان دون صلاة مقبول؟.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع
أسعار الدواجن في أسوان اليوم السبت 28-2-2026
محمود البنا : التحكيم المصري "كارثي ومختطف" بسبب أوسكار رويز
عصمت: 97 مليار جنيه فروق تكلفة الوقود مع ثبات الأسعار.. وتركيب 2.6 مليون عداد مسبق الدفع
طريقة عمل قمر الدين في البيت بدون مواد حافظة وبطعم زمان
أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين
الدوري الإنجليزي: ولفرهامبتون يفوز على أستون فيلا 2 - 0
وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا
بين الصمود الإنساني وصراعات النفوذ.. دراما رمضان 2026 تشتعل في حلقتها العاشرة
فن وثقافة

رضا البحراوي يتراجع عن الاعتزال بعد ضغط الجمهور وفرقته الموسيقية

يارا أمين

عاد المطرب رضا البحراوي إلى الساحة الفنية مجددًا بعد فترة من التوقف بسبب وفاة والدته، وذلك عقب مطالبات واسعة من جمهوره وأعضاء فرقته الموسيقية بالعدول عن قراره السابق.

وكشفت مصادر مقربة أن رضا البحراوي عقد عدة جلسات مع فرقته خلال الأيام الماضية، استمع خلالها إلى وجهة نظرهم بشأن  غيابه، خاصة في ظل الضغوط المهنية والشخصية التي واجهوها مؤخرًا.

عودة رضا البحراوي 

 وأكد أفراد الفرقة أن علاقتهم به تتجاوز حدود العمل، إذ تجمعهم سنوات طويلة من التعاون والروابط الإنسانية.

من ناحية أخرى، كان لجمهور رضا البحراوي دور حاسم في عودته، بعدما تلقى سيلًا من الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالبه بالرجوع لإحياء الحفلات وتقديم أغانيه التي ارتبط بها محبوه في مختلف المناسبات.

ومن المنتظر أن يحدد البحراوي خلال الفترة المقبلة ملامح عودته الفنية وخطواته القادمة على الساحة الغنائية

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

فوائد البنوك

هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

إيران على حافة الهاوية .. انفجار في المجمع الصناعي العسكري جنوب طهران

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلان زوجها .. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين من الرعاية المركزة

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يناقش الأمن الفكري وسبل الحفاظ عليه

شنط رمضان

هل شنط رمضان من الزكاة أم صدقة؟.. الإفتاء: يجوز احتسابها زكاة مال بشرط

الدكتور أيمن الحجار

درس التراويح بالجامع الأزهر: الانتصار على النفس أعظم مقاصد الصيام

ضبط قائدي الدراجات النارية والسيارات الملاكي المخالفين بشوارع الزقازيق

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

