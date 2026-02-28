الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن وزير دفاع مالي وقائدين عسكريين

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية، العقوبات المفروضة على وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي “ساديو كامارا”، بالإضافة إلى رئيس أركان القوات الجوية المالية ونائبه.

ويُشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق، على وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في مالي، ورئيس أركان القوات الجوية المالية، ونائبه، قيودا، في يوليو 2023؛ بتهمة "التعاون الوثيق مع مجموعة فاجنر" منذ ديسمبر 2021، مما سهل وجود المجموعة العسكرية الروسية الخاصة في مالي ووسع نطاقه.

ويعني الإدراج في قائمة العقوبات؛ تجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من ممارسة الأعمال مع هؤلاء المدرجين.

ويأتي رفع العقوبات عن القادة الماليين، في وقت تشهد فيه منطقة الساحل الإفريقي تحولات في التحالفات الأمنية، مع تراجع النفوذ الغربي.