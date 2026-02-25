قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على أكثر من 30 شخصا وكيانا وسفينة، بتهمة تسهيل مبيعات إيران "غير المشروعة" من النفط، ودعم برامجها لتطوير الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك ضمن حملة واشنطن لممارسة "أقصى الضغوط" على طهران.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الإجراءات نفذت عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، واستهدفت شبكات يزعم أنها تعمل على تمكين جهات مرتبطة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية من الحصول على مواد أولية ومعدات حساسة تستخدم في تصنيع منظومات تسليحية متقدمة.

ونقل البيان عن وزير الخزانة سكوت بيسنت قوله إن "إيران تسيء استخدام النظام المالي العالمي لبيع النفط بصورة غير مشروعة وغسل العائدات لشراء مكونات لبرامجها النووية ودعم وكلائها في المنطقة"، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ما وصفها بقدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب.

وتأتي العقوبات الجديدة قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة في جنيف، وسط تصاعد التوتر السياسي وتبادل الرسائل الحادة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، كانت واشنطن قد فرضت في 30 يناير عقوبات طالت وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني، إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين، متهمة إياهم بالضلوع في حملة قمع ضد متظاهرين. 

كما شملت الإجراءات رجل أعمال اتُهم بالمساعدة في غسل أموال لصالح طهران.

دبلوماسياً، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تركز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي عبر المسار الدبلوماسي، مع الاحتفاظ بخيارات أخرى مطروحة. في المقابل، أبدى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تفاؤلا بإمكانية تحقيق تقدم في محادثات جنيف، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى الخروج من حالة "اللا حرب واللا سلام" عبر إعطاء الأولوية للدبلوماسية.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

