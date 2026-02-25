قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
بالصور

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية
كريم عاطف

أعلنت شركة CATL الصينية، إحدى أكبر الشركات العالمية في تقنيات البطاريات، عن تطوير جيل جديد من حزم الطاقة يتمتع بعمر تشغيلي استثنائي، قد يتجاوز العمر الافتراضي للسيارة نفسها، ووفق ما كشفت عنه الشركة، فإن بطارية 5C الجديدة قادرة على الاحتفاظ بنحو 80% من سعتها بعد 3000 دورة شحن، أو ما يعادل مسافة تقارب 1.8 مليون كيلومتر، وهو رقم يضع معيارا غير مسبوق في قطاع المركبات الكهربائية.

الشركة استعرضت التقنية عبر فيديو رسمي حمل عنوان يشير إلى سهولة قطع "مليون كيلومتر" بـ البطارية الجديدة، مؤكدة أن التركيز في هذا الجيل لم يكن على سرعة الشحن فقط، بل على المتانة والاستقرار طويل الأمد، وتؤكد البيانات المعلنة أن البطارية تحافظ على أداء قوي حتى في ظروف حرارية قاسية، إذ تستطيع الاحتفاظ بالنسبة نفسها من السعة بعد نحو 1400 دورة شحن في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 60 مئوية، وهي ظروف تحاكي البيئات الصحراوية شديدة الحرارة.

يشير تصنيف 5C إلى قدرة البطارية على العمل بمعدلات شحن وتفريغ فائقة، حيث يمكن إتمام الشحن الكامل في زمن يقترب من 12 دقيقة فقط، تحقيق هذه السرعة يتطلب حلولا متقدمة للحفاظ على الاستقرار الكيميائي والحراري، وهو ما تقول CATL إنها نجحت في تحقيقه عبر مجموعة من الابتكارات التقنية.

وتعتمد البطارية الجديدة على تحسينات في بنية الكاثود، عبر طلاء أكثر كثافة وتجانسا يقلل من التدهور الداخلي للخلايا خلال دورات الشحن السريع، كما تم تطوير إلكتروليت مضاف إليه مواد خاصة تساعد على تقليل التشققات المجهرية وفقدان الليثيوم مع مرور الوقت، إضافة إلى ذلك استخدمت الشركة طلاء حراريا ذكيا على الفاصل الداخلي للخلايا، يعمل على تنظيم حركة الأيونات عند ارتفاع درجات الحرارة، بما يعزز مستويات الأمان ويحد من مخاطر السخونة المفرطة.

ولم تقتصر التطويرات على الخلايا فقط، بل شملت نظام إدارة البطارية، حيث جرى تحسين اليات التبريد لتوجيه سائل التبريد مباشرة إلى النقاط الأعلى حرارة داخل الحزمة، هذا النهج يسهم في الحفاظ على التوازن الحراري وإطالة العمر الإجمالي للنظام.

ورغم الإعلان عن هذه القفزة التقنية، لم تحدد CATL بعد موعد بدء الإنتاج التجاري الواسع، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية توظيف البطارية في التطبيقات عالية الاستخدام، مثل سيارات الأجرة والمركبات التجارية، قبل انتشارها بشكل أوسع في أسواق السيارات الكهربائية.

شركة CATL الصينية CATL البطارية الجديدة البطارية الكهربائية المركبات الكهربائية

