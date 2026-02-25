قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي يلتقي بوزير خارجية الإمارات في واشنطن

القسم الخارجي

التقى وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد، بنائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، خلال زيارته لواشنطن.

 وذكرت التقارير، أن الاجتماع تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كازاخستان وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان والكويت قد قدمت أكثر من 7 مليارات دولار لإغاثة غزة، وأن إندونيسيا والمغرب وألبانيا وكوسوفو وكازاخستان "قد أرسلت جميعها قوات وشرطة لتحقيق الاستقرار في غزة".

وأضاف أن مصر والأردن "تقدمان بالمثل مساعدة كبيرة جداً، من خلال القوات والتدريب والدعم لقوة الشرطة الفلسطينية التي تتمتع بمصداقية عالية".

وقال ترامب في كلمته خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن العاصمة: "كل دولار يُنفق هو استثمار في الاستقرار والأمل في مستقبل جديد ومتناغم - إنها منطقة مهمة للغاية وحيوية للغاية ورائعة للغاية".

ولم يقدم ترامب على الفور تفاصيل حول أعداد القوات أو موعد نشرها، كما لم يقدم تفاصيل محددة حول كيفية استخدام التمويل.

وأضاف ترامب أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "يجمع ملياري دولار لدعم غزة".
 

