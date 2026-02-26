بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء

أكدت الفنانة بشرى أنها لم تتعرض للخيانة الزوجية، على حد علمها، مشيرة إلى أنه لم تحدث واقعة مؤكدة تثبت ذلك.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، إن تفكيرها «خانها» في بعض المواقف الحياتية، لكنها لا يمكن أن تُقدم على أي خطوة تتعارض مع راحتها النفسية أو تمس كرامتها، مؤكدة أن الكرامة بالنسبة لها فوق كل شيء.

وأضافت بشرى أنها قد تراجع قراراتها أحيانًا، كما حدث في موقفها من مهرجان الجونة، لكنها تظل حريصة على احترام نفسها وإنجازاتها، وعدم السماح لأحد بقلب الحقائق أو الإساءة إليها، مشيرة إلى أن المرأة الناجحة في المجتمع، خاصة في الوسط الفني، كثيرًا ما تتعرض لسوء الفهم والافتراضات الخاطئة.

وأوضحت أن الإنسان قد يخطئ أحيانًا في التقدير أو يسيء الظن، ثم يكتشف لاحقًا أن الأمور لم تكن كما تصورها.

ونوهت بأن بعض الأشخاص يسيئون الظن بالنساء الناجحات، معتبرين أن النجاح مرتبط بالمال أو المصالح، وهو ما ترفضه تمامًا.

ولفتت إلى تقديسها لقيمة الصداقة، لا سيما العلاقات التي نشأت قبل الشهرة؛ لما تحمله من صدق ونقاء بعيدًا عن المصالح.

وأكدت بشرى أنها تحترم مسيرتها ولا تنتظر تبريرًا من أحد، قائلة: "لم أخن أحدًا يومًا، لا عهدًا ولا وعدًا".