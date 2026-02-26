الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار

تتألق الفنانة الأردنية سارة يوسف، في أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "صحاب الأرض"، المذاع عبر قناة dmc، ومنصة "واتش ات".

وفي بداية أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "صحاب الأرض"، يواصل الجيش الإسرائيلي البحث عن فدوى، حيث يقتحم المستشفى الميداني ويحاول العثور على أي معلومات عنها.

وفي الناحية الأخرى، تهرب فدوى بنجاح من المستشفى رفقة الفنان عصام السقا، ويأتي لها ناصر وسلمى ويونس، ويتصل ناصر بشقيقه وطلب منه القدوم إلى منزل الحاج إبراهيم للاختفاء من الإسرائليين.

وتقول منة شلبي، لـ فدوى، إنها تركت جواز السفر الخاص بها في المستشفى، لتعتذر فدوى لها بسبب تعلقها بها الشديد ضمن أحداث العمل.

وتؤكد فدوى للدكتورة سلمى أنها كانت تريد أن تنجب بنتًا؛ لكي تسميها سلمى على اسمها، وتحاول منة شلبي أن تطمئنها بعد قدوم دبابات إسرائيلية بالقرب من مكان اختبائهم.



أبطال مسلسل صحاب الأرض

وإلى جانب الفنانة سارة يوسف، يضم مسلسل صحاب الأرض، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، منهم: إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.