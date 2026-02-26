اتهامات جديدة بشأن تحقيقات ترامب.. مصادرة سجلات خلال قضية انتخابات 2020 وملف مارالاجو

صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سجلات مكالمات هاتفية أجراها “كاش باتيل” و"سوزي ويلز" خلال التحقيق مع دونالد ترامب في عامي 2022 و2023 حين كانا مواطنين عاديين، وذلك في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وفقا لما صرح به باتيل لوكالة “رويترز”.

ويشغل باتيل حاليا منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بينما تشغل ويلز منصب رئيسة موظفي ترامب.

ووفقًا لـ"باتيل"، تم مصادرة الوثائق في أثناء تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كان ترامب قد تدخل بشكل غير قانوني في انتخابات عام 2020، وأخفى وثائق سرية في منتجعه مارالاجو، وادعى أن المكتب حاول إخفاء الوثائق المصادرة.