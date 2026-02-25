«ويتكوف»: دونالد ترامب يسعى لاتفاق نووي بلا تاريخ انتهاء صلاحية

صرح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، بأن إدارة ترامب تسعى إلى اتفاق نووي غير محدد المدة، وأن على إيران الموافقة على فرض قيود دائمة على برنامجها النووي.. هذا ما جاء في تقرير نشرته “أكسيوس”.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن تحرك جميع السفن الحربية الأمريكية الراسية في مقر الأسطول الخامس الأمريكي بمملكة البحرين إلى عرض البحر خلال الساعات الماضية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة التحركات العسكرية الجارية في المنطقة.

وبحسب صور أقمار صناعية حديثة جرى تداولها عبر منصات متابعة حركة السفن، فقد غادرت القطع البحرية الأمريكية الأرصفة العسكرية في القاعدة البحرية بالمنامة واتجهت إلى مواقع انتشار في المياه الدولية، دون صدور بيان رسمي فوري من القيادة المركزية الأمريكية يوضح أسباب هذا الانتشار المفاجئ.

ويرى مُراقبون أن هذا التحرك قد يكون إجراء احترازيًا في ظل أجواء التوتر المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة مع تصاعد الخطاب السياسي والعسكري خلال الأيام الأخيرة، وتبادل التحذيرات بشأن أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.. كما لم يستبعد أن يكون الانتشار جزءاً من مناورات عسكرية مجدولة سلفاً، إلا أن توقيته يمنحه أبعاداً استراتيجية لافتة.

في سياق متصل، أفادت مصادر في قطاع الطاقة بأن شركة أرامكو السعودية علقت عمليات تحميل بعض الشحنات في منشآت قريبة من مدينة الجبيل الصناعية شرق المملكة، دون إعلان رسمي يوضح خلفيات القرار.. وتعد الجبيل أحد أهم مراكز الصناعات البتروكيماوية والطاقة في العالم، ما يجعل أي تعطّل في عملياتها محط اهتمام الأسواق العالمية.