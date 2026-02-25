أنا مش ضد العرفي.. بشرى: اتجوزت 3 مرات ومعنديش مانع أتجوز مرة رابعة

أكدت الفنانة بشرى أنها لا تعارض فكرة الزواج العرفي من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن الزواج في أساسه عرفي قبل أن تفرض المجتمعات الحديثة الأطر القانونية والتنظيمية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها غير مضطرة حاليًا للجوء إليه.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، المذاع على قناة النهار، إنها تزوجت ثلاث مرات من قبل ولا تمانع الارتباط للمرة الرابعة، لافتة إلى أنها تلقت بالفعل عروض زواج بعد التجربة الثالثة، لكنها رأت أن الظروف وترتيبات الحياة لم تكن مناسبة، وفضّلت حينها أن تبقى العلاقة في إطار الصداقة.

وأوضحت بشرى أن الزواج يقوم في جوهره على الإشهار، مؤكدة أن الزواج العرفي الشرعي يحقق هذا الإشهار، وأن مسألة «الورقة» الموقعة تظل شأنًا خاصًا بين الطرفين وأسرهما، ولا يجب أن تكون محل تدخل أو وصاية من الآخرين.

وشددت بشرى على أنها لا تحكم على اختيارات الناس في حياتهم الخاصة، مؤكدة أن هناك سيدات يضطررن للزواج العرفي من أجل أبنائهن أو لظروف معينة، معربة عن تمنّيها ألا تُجبر هي شخصيًا على هذا الخيار، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الخصوصيات الشخصية لا ينبغي أن تكون محل سؤال أو جدل مجتمعي



