مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
رباب الهواري

أسدل الستار على منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حسمت ثمانية أندية بطاقات العبور إلى المرحلة التالية. 

وضمت قائمة المتأهلين كلًا من: أتلتيكو مدريد، بودو جليمت، باير ليفركوزن، نيوكاسل يونايتد، أتالانتا، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، وجالطة سراي، وذلك عقب مواجهات قوية ومثيرة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

انتصارات قوية تحسم تأهل الثلاثاء

شهد يوم الثلاثاء ثلاث مواجهات حاسمة. حيث واصل نيوكاسل يونايتد تفوقه على حساب قره باج، بعدما كان قد اكتسحه ذهابًا بنتيجة 6-1، قبل أن يجدد فوزه في الإياب بنتيجة 3-2، ليحسم التأهل عن جدارة.

وفي مفاجأة لافتة، نجح بودو جليمت في إقصاء إنتر ميلان، بعدما تغلب عليه 3-1 في الذهاب، ثم كرر انتصاره إيابًا بنتيجة 2-1، ليؤكد تفوقه ويبلغ الدور التالي.

أما باير ليفركوزن فحسم تأهله بعدما فاز ذهابًا على أولمبياكوس بهدفين دون رد، قبل أن يفرض التعادل السلبي في لقاء الإياب، مستفيدًا من أفضليته السابقة.

مواجهات الأربعاء تحسم بقية المقاعد

وفي مباريات الأربعاء، تفوق ريال مدريد على بنفيكا بنتيجة 2-1، بعد أن كان قد فاز ذهابًا بهدف نظيف، ليواصل مشواره الأوروبي بثبات.

كما تأهل باريس سان جيرمان رغم تعادله 2-2 أمام موناكو، مستفيدًا من فوزه ذهابًا، ليحسم التأهل بمجموع 5-4.

وحقق أتالانتا فوزًا كبيرًا على بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدف، ليعوض نتيجة الذهاب ويتأهل بمجموع 4-3.

في المقابل، ودع يوفنتوس البطولة عقب خسارته أمام جالطة سراي بنتيجة 3-2، ليحسم الأخير بطاقة العبور بعد تفوقه ذهابًا وإيابًا

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 بـ دوري أبطال أوروبا من الملحق

1. أتلتيكو مدريد.

2. بودو جليمت.

3. باير ليفركوزن.

4. نيوكاسل يونايتد.

5. أتالانتا.

6. باريس سان جيرمان.

7. ريال مدريد.

8. جالطة سراي.

دوري ابطال اوروبا ريال مدريد اخبار الرياضة باريس سان جيرمان

