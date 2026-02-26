غلطة سراي يُقصي يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا في مباراة ملحمية

أقصى فريق غلطة سراي التركي نظيره يوفنتوس الإيطالي، من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة ملحمية وصلت للأشواط الإضافية، في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي البطولة.

وسجل فريق يوفنتوس ثلاثية عن طريق ماتيو لوكاتيلي وفيديريكو جاتي ووستون مكيني في الدقائق 37، 70، 82.

فيما شهدت الدقيقة 48، حصول لويد كيلي لاعب يوفنتوس على بطاقة حمراء.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جلطة سراي بخماسية مقابل هدفين، لتصبح النتيجة بمجموع المباراتين 5-5 ليذهبا إلى الأشواط الإضافية.

وسجل جلطة سراي هدفين في الأشواط الإضافية عن طريق فيكتور أوسيمين وباريش يلماز في الدقيقتين 105، 119.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق جلطة سراي لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.