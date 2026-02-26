أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي

أكد أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ونادي بيراميدز السابق، أن مروان عطية يقدم مستويات مميزة مع الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بثبات أدائه واجتهاده داخل الملعب، في ظل الضغوط الكبيرة التي تحيط بالفريق في مختلف البطولات.

إشادة بثبات مستوى مروان عطية

وأوضح فتحي، خلال تصريحاته عبر برنامج “ملعب أون” المذاع على قناة أون سبورت، أن مروان عطية يُعد من أكثر لاعبي وسط الملعب التزامًا من الناحية التكتيكية، مؤكدًا أن اللاعب ينجح في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة، إلى جانب قدرته على الربط بين الخطوط والمساهمة دفاعيًا وهجوميًا.

وأشار إلى أن اللاعب يتميز بالتركيز العالي والقدرة على استعادة الكرة، وهو ما جعله عنصرًا أساسيًا في تشكيل الأهلي مؤخرًا، خاصة في المباريات التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا وانضباطًا خططيًا واضحًا.

مقارنة صعبة مع حسام غالي

وفي سياق متصل، شدد فتحي على صعوبة مقارنة مروان عطية بنجوم سابقين في الأهلي، وعلى رأسهم حسام غالي، موضحًا أن لكل لاعب أسلوبه وطريقته الخاصة داخل الملعب، وأن الظروف الفنية تختلف من جيل لآخر.

وأكد أن حسام غالي كان يمتلك شخصية قيادية وخبرات كبيرة، لكن ذلك لا يقلل من قيمة ما يقدمه مروان عطية حاليًا، مشددًا على أهمية دعم اللاعبين بدلًا من وضعهم تحت ضغط المقارنات المستمرة.

سر تفوق الزمالك في الفترة الأخيرة

وعن أداء نادي الزمالك، كشف فتحي أن الروح المختلفة التي ظهر بها الفريق مؤخرًا؛ ترجع إلى وجود معتمد جمال على رأس القيادة الفنية، مؤكدًا أن الحماس والانضباط كانا واضحين داخل الملعب.

وأضاف أن روح التنافس بين اللاعبين الشباب منحت الزمالك دفعة قوية، وأسهمت في رفع مستوى الأداء الجماعي، وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية وتحسن شكل الفريق بصورة ملحوظة