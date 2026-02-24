قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مروان عطية يوجه رسالة خاصة للجماهير عقب الفوز على سموحة

رباب الهواري

حقق النادي الأهلي فوزًا مهمًا على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وجاء الانتصار ليمنح المارد الأحمر ثلاث نقاط غالية دفعته إلى صدارة جدول الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة.

مروان عطية يوجه رسالة خاصة للجماهير

عقب نهاية المباراة، حرص مروان عطية، لاعب خط وسط الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير الفريق عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع فيسبوك، أعرب خلالها عن سعادته بالفوز، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة. 

وقال عطية إن الفريق يعد الجماهير ببذل أقصى جهد ممكن من أجل التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، مشددًا على أن الهدف واضح وهو الاستمرار في الصدارة حتى نهاية المسابقة.

أداء مميز وجائزة مستحقة

وقدم مروان عطية أداءً قويًا خلال اللقاء، حيث لعب دورًا بارزًا في ضبط إيقاع خط الوسط وفرض السيطرة على مجريات اللعب، ما ساهم في خروج الفريق بشباك نظيفة وحصد النقاط الثلاث. وتُوج مجهوده بالحصول على جائزة رجل المباراة، تقديرًا لما قدمه من مستوى مميز طوال دقائق المواجهة.

التركيز يتحول إلى مواجهة زد المقبلة

ويستعد الأهلي لمواصلة مشواره في المسابقة بمواجهة زد إف سي ضمن منافسات الجولة العشرين، والمقرر إقامتها يوم السبت 28 فبراير. ويسعى الفريق لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز موقعه في الصدارة، خاصة مع اشتداد المنافسة في الأمتار الحاسمة من عمر الدوري

مروان عطية الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم في رمضان| خبير تغذية يوضح المخاطر

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

