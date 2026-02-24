إعلامي يكشف سبب إصابات لاعبي الأهلي المتكررة

كشف الإعلامي أمير هشام سبب أصابات لاعبي الأهلي المتكررة في الفترة الأخيرة موجها نصيحة للمدير الفني للفريق.

و كتب أمير هشام عبر فيسبوك: توروب لازم يعمل روتيشن والقائمة تسمحله بكدة، لان كل الإصابات مؤخراً سببها ضغط المباريات وده اللي حصل مع تريزيجيه وزيرو وياسين مرعي،

لازم ادارة الكرة في الاهلي تنبهه لحاجة زي كدة لان الفترة اللي جاية صعبة جداً وبالشكل ده الاصابات ممكن تكتر.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 30 عن طريق مروان عثمان "أوتاكا"، بعدما تابع تسديدة قوية من المغربي يوسف بلعمري، الذي نجح في مراوغة دفاعات سموحة قبل أن يساهم في صناعة الهدف الذي منح الأفضلية للمارد الأحمر.

وشهدت المباراة تعرض ياسين مرعي للإصابة في الدقيقة 18، ليغادر الملعب ويحل بدلاً منه هادي رياض، المنضم حديثًا من بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليسجل ظهوره الأول بقميص الأهلي.

ويأتي ذلك في ظل غياب ياسر إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وتقام المواجهة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، معقل فريق سموحة، وتنقل عبر قناة "أون سبورت 1".

تشكيل الأهلي أمام سموحة في دوري نايل:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - يوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.



خط الهجوم: إمام عاشور - أشرف بن شرقي - مروان عثمان "أوتاكا.