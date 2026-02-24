قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يا واحشني.. صور جديدة للكينج محمد منير وأمير عيد من إعلان رمضان
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يكشف سبب إصابات لاعبي الأهلي المتكررة

ميرنا محمود

كشف الإعلامي أمير هشام سبب أصابات لاعبي الأهلي المتكررة في الفترة الأخيرة موجها نصيحة للمدير الفني للفريق. 

و كتب أمير هشام عبر فيسبوك: توروب لازم يعمل روتيشن والقائمة تسمحله بكدة، لان كل الإصابات مؤخراً سببها ضغط المباريات وده اللي حصل مع تريزيجيه وزيرو وياسين مرعي،
لازم ادارة الكرة في الاهلي تنبهه لحاجة زي كدة لان الفترة اللي جاية صعبة جداً وبالشكل ده الاصابات ممكن تكتر.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 30 عن طريق مروان عثمان "أوتاكا"، بعدما تابع تسديدة قوية من المغربي يوسف بلعمري، الذي نجح في مراوغة دفاعات سموحة قبل أن يساهم في صناعة الهدف الذي منح الأفضلية للمارد الأحمر.

وشهدت المباراة تعرض ياسين مرعي للإصابة في الدقيقة 18، ليغادر الملعب ويحل بدلاً منه هادي رياض، المنضم حديثًا من بتروجيت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليسجل ظهوره الأول بقميص الأهلي.

ويأتي ذلك في ظل غياب ياسر إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وتقام المواجهة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، معقل فريق سموحة، وتنقل عبر قناة "أون سبورت 1".

تشكيل الأهلي أمام سموحة في دوري نايل:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.


خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - يوسف بلعمري.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد علي بن رمضان.


خط الهجوم: إمام عاشور - أشرف بن شرقي - مروان عثمان "أوتاكا.

الاهلي اصابات الاهلي الاهلي و سموحه الدوري الممتاز

