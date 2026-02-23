محافظ المنيا يشارك العاملين بالديوان العام مأدبة إفطار جماعي

شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، العاملين بالديوان العام للمحافظة مأدبة إفطار جماعي، في أجواء رمضانية، وذلك بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأكد محافظ المنيا أن هذه اللقاءات تعكس روح الوحدة الوطنية التي يتميز بها نسيج المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك يُجسد معاني التآخي والتكافل، ويعزز قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد داخل الجهاز التنفيذي.

وأشاد المحافظ بدور العاملين بالديوان العام وجهودهم في خدمة المواطنين، مؤكدًا حرصه على استمرار التواصل المباشر معهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشهدت مأدبة الإفطار أجواءً ودية عكست عمق العلاقات الإنسانية بين جميع الحضور، في مشهد يعبر عن وحدة الصف وتلاحم أبناء الوطن في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.