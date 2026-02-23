بتكلفة 7 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يتفقد أعمال المركز التكنولوجي بأبوقرقاص

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية الجارية بالمركز التكنولوجي بمدينة أبوقرقاص، وذلك في إطار متابعته المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات الحكومية، تماشياً مع خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المحلية.

أكد المحافظ أن إنشاء هذا المركز يأتي استكمالاً لمنظومة متكاملة تستهدف تطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ليكون بمثابة نافذة حضارية متطورة توفر الوقت والجهد وتضمن تقديم الخدمات في صورة لائقة، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز كفاءة الأداء الحكومي داخل الوحدات المحلية.

وأضاف محافظ المنيا، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، ويهدف بالأساس إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال الفصل التام بين مقدم الخدمة وطالبها، وتطبيق نظام الحوكمة في الإجراءات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة حياة المواطن.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من المهندس رامي حسني، المدير التنفيذي بوحدة التنمية الحضرية، حول مكونات المشروع الذي يُقام بتكلفة إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تشييد المبنى بالكامل على مساحة 290 مترًا مربعًا، وجارٍ حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية للطابقين (الأرضي والأول العلوي) إذ يضم الطابق الأرضي صالة استقبال بمساحة 120 مترًا مصممة لاستيعاب 150 مواطناً و 14 شباكاً لتقديم الخدمات والخزينة، فيما يضم الطابق الأول مكاتب إدارية وأرشيفاً ومكتباً للشؤون القانونية، مع مراعاة ذوي الهمم بتخصيص (رامب) وشباك خدمة خاص بهم، لضمان تقديم الخدمة بيسر وكفاءة.

شدد اللواء كدواني على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، ليدخل المركز الخدمة في أقرب وقت ممكن ليخدم أهالي مركز أبوقرقاص ويوفر عليهم الوقت والجهد.

جاء ذلك بحضور هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والمهندس رامي حسني، المدير التنفيذي بوحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

