محافظات

تموين المنيا : 1220 منفذًا ومعرضًا للسلع الغدائية طوال شهر رمضان

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تشديد الرقابة التموينية وضمان توافر السلع الأساسية والمواد البترولية للمواطنين بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان المبارك.

وشدد على عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، ودعم كافة المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، عن تنفيذ خطة شاملة تتضمن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام، متصلة بغرف فرعية بجميع المراكز، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية خلال الشهر الكريم.

وأوضح أنه تم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع استمرار عمل المخابز ذات الحصص الكبيرة حتى التاسعة مساءً، لضمان توافر الخبز قبل الإفطار والسحور، إلى جانب تشغيل 420 مخبزًا إفرنجيًا وسياحيًا مدعومة بـ5 مطاحن حرة.

وأشار إلى انتظام صرف السلع التموينية الأساسية، وجاهزية قطاع المواد البترولية من خلال 209 مستودعات بوتاجاز، و3 مصانع تعبئة، و171 محطة تموين سيارات، و18 محطة غاز طبيعي، بالإضافة إلى 121 سيارة شباب خريجين، لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم التنسيق  مع الغرفة التجارية وكبار التجار لتنظيم 144 معرضًا ضمن مبادرات «أهلاً رمضان» و«كلنا واحد» و«بداية جديدة»، بتخفيضات تتراوح بين 10% و35%، إلى جانب توفير 1076 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بنسب خصم تصل إلى 25%.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أوضح أنه تم تجهيز حملات رقابية يومية تستهدف المخابز والمطاحن والأسواق والمحلات العامة، للتأكد من جودة السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

