افتتاح المعرض الأول لمركز التخصصات النوعية لبيع المفروشات والديكور بجامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، المعرض الأول لمركز التخصصات النوعية لبيع المفروشات وديكورات شهر رمضان المبارك بكلية التربية النوعية، بحضور الدكتورة إيمان الشريف، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

يأتي تنظيم المعرض ضمن خطة الجامعة لتعزيز دور الوحدات ذات الطابع الخاص في تقديم مبادرات تنموية ومجتمعية، تجمع بين الإبداع الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وزيادة ودعم الموارد الذاتية للجامعة.

وخلال جولته بالمعرض، تفقد رئيس الجامعة أجنحة المعرض وما تضمه من مفروشات وستائر ومشغولات وديكورات رمضانية متنوعة، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة ومستواها الفني.

وأكد على ضرورة أن تكون الأسعار مخفضة وفي متناول جميع منتسبي الجامعة وأبناء المجتمع، مع توفير كميات مناسبة تلبي احتياجات الجمهور.

من جانبها، أفادت الدكتورة إيمان الشريف أن المعرض يستمر لمدة يومين، ويقدم منتجاته بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، موضحةً أن المعرض مفتوح أمام طلاب الجامعة ومنسوبيها وأبناء المجتمع الخارجي.

كما أشارت إلى أن هناك استعدادات لافتتاح معرض ثانٍ في الفترة المقبلة، استمرارًا لجهود الكلية ومركز التخصصات النوعية في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة.