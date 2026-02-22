محافظ المنيا: توفير 1000كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انطلاق قوافل المساعدات الغذائية التي ينظمها اتحاد بشبابها ضمن مبادرة «بشبابها عطاء»، والتي تضم 1000 كرتونة مواد غذائية أساسية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بحضور اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدي سمير سند رئيس مجلس إدارة اتحاد «بشبابها».

وخلال جولته، اطّلع محافظ المنيا على مكونات القوافل، مشيدًا بالجهود الذاتية والروح الوطنية التي أظهرها القائمون على المبادرة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، موجّهًا بتوفير كافة السبل اللوجستية اللازمة لإنجاح الفعالية، وضرورة التنسيق الميداني الدقيق لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، مع مراعاة العدالة والشفافية التامة.

وأعرب اللواء كدواني عن خالص تقديره لمتطوعي اتحاد «بشبابها»، مثمّنًا روح العطاء والتفاني التي أظهروها في خدمة مجتمعهم، ومؤكدًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يضع يده في يد الشباب كشريك أصيل في مسيرة التنمية، سعيًا لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أكد مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن دعم مبادرة اتحاد «بشبابها» يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بتمكين الكيانات الشبابية، وفتح كافة المنشآت أمامهم لخدمة المواطن المنياوي، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين المديرية والاتحاد، تحت رعاية محافظ المنيا، يضمن استدامة العمل التطوعي ووصول القوافل والمساعدات إلى الفئات المستهدفة في جميع أنحاء المحافظة بسهولة ومنهجية.

وفي سياق متصل، استعرض عدي سمير سند، رئيس مجلس إدارة اتحاد «بشبابها»، الخطط التشغيلية لمبادرة «بشبابها عطاء»، مؤكدًا أنها لا تقتصر على الدعم العيني فقط، بل تمتد لتشمل تقديم أكثر من 3 آلاف وجبة افطار على المواطنين من مختلف أطياف وفئات المجتمع المنياوي.

وأوضح أن هذه الفعالية تأتي انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية التي يتبناها الاتحاد، وتهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، إلى جانب نشر البهجة والمودة التي تليق بأجواء الشهر الفضيل، مؤكدًا أن شباب الاتحاد يسعون من خلال هذه المبادرات إلى تقديم رسالة حب وتضامن، تعكس الوجه المشرق للعمل التطوعي، في ظل الدعم الكامل من القيادة التنفيذية لمحافظة المنيا.