محافظ المنيا يتفقد مائدة الرحمن الرئيسية على كورنيش النيل للاطمئنان على جودة وجبات الإفطار والتنظيم.. صور

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، مائدة الرحمن الرئيسية بمدينة المنيا، والمقامة على كورنيش النيل، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، والاطمئنان على الحالة التنظيمية وجودة وجبات الإفطار المقدمة للصائمين.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمائدة، وحُسن استقبال الصائمين، وتوافر الوجبات بالكميات المناسبة، إلى جانب التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، ومراعاة معايير النظافة وسلامة الأغذية، بما يضمن تقديم خدمة لائقة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ المنيا أن موائد الرحمن تُعد أحد مظاهر التكافل الاجتماعي التي تحرص الدولة على دعمها وتنظيمها، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان خروجها بالشكل الحضاري اللائق، وتقديم وجبات إفطار متكاملة وبجودة مناسبة طوال أيام الشهر الكريم.

ووجّه اللواء عماد كدواني بضرورة المتابعة اليومية لموائد الرحمن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من الالتزام بالتنظيم الجيد، وعدم وجود أي معوقات، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات بما يحقق راحة الصائمين ويعكس روح الشهر الفضيل.

